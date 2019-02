Ständeratskommission gegen Ausschaffungen in Folterstaaten

Laut der Bundesverfassung darf niemand in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art unmenschlicher Behandlung droht. Dabei soll es bleiben: Die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK) will keine Ausnahme für Terroristen.