Stadtpolizei Zürich findet Toten in Hotel Die Zürcher Stadtpolizei hat am Freitagnachmittag einen toten Mann in einem Hotelzimmer gefunden. Sie geht von einem Tötungsdelikt aus und hat eine Fahndung eingeleitet.

In einem Hotel in Zürich wurde ein toter Mann gefunden. Die Stadtpolizei Zürich war mit einem Grossaufgebot vor Ort. (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda)

Kurz nach 14 Uhr wurde die Polizei in das Hotel am Letzigraben gerufen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Sanitäter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Dieser ist noch nicht einwandfrei identifiziert.

Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts aufgeboten. Der Tathergang und die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen.