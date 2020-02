St. Galler Kantonalbank plant Chefwechsel Bei der St. Galler Kantonalbank (SGKB) tritt CEO Roland Ledergeber in einem Jahr zurück.

Die St. Galler Kantonalbank plant den Chefwechsel frühzeitig. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda/awp)

Er ist seit 21 Jahren, davon die letzten 18 Jahre in der Geschäftsleitung, für die SGKB tätig. Im Mai 2021 wird Ledergerber 60 Jahre alt, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.

Er soll der Bank aber erhalten bleiben, und an der GV 2021 zuerst in den Verwaltungsrat und an der GV 2022 dann als Verwaltungsratspräsident gewählt werden. Stimmen die Aktionäre dem Vorschlag des Verwaltungsrates zu, wird er Nachfolger von VR-Präsident Thomas Gutzwiller, der 2021 die maximale statutarische Amtsdauer von 15 Jahren erreichen wird.

Um aber einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werde sich Thomas Gutzwiller an der Generalversammlung 2021 für ein weiteres Jahr - über die maximale statutarische Amtsdauer hinaus - als Präsident des Verwaltungsrates zur Verfügung stellen, heisst es in der Mitteilung weiter. Zum Nachfolgeprozess auf Ebene CEO machte das Institut in der Mitteilung keine Angaben.

Gewinn gesteigert

Veröffentlicht wurde gleichzeitig das Geschäftsergebnis 2019. In diesem nahm der Betriebsertrag um 0,3 Prozent auf 479,2 Millionen Franken zu. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg um 1,2 Prozent auf 197,4 Millionen Franken. Nach Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken resultierte ein um 3,4 Prozent höherer Konzerngewinn nach Steuern von 163,9 Millionen.