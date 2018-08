Spektakulärer Selbstunfall fordert zwei Leichtverletzte

Ein spektakulärer Selbstunfall hat am späten Samstagabend in Pfyn TG zwei Leichtverletzte gefordert. Ein 25-jähriger Autolenker war auf die Gegenfahrbahn geraten und am linken Strassenrand mit einer Gartenmauer kollidiert, worauf das Auto auf dem Dach landete.