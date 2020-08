Spanische Touristen sterben bei Canyoning-Unglück bei Vättis SG Bei einem Canyoning-Unfall in der Parlitobelschlucht bei Vättis SG sind am Mittwochabend mindestens drei Personen ums Leben gekommen. Es handelt sich um spanische Touristen. Ein Mann wird noch vermisst.

Strassensperre beim Staudamm Gigerwald, in dessen Nähe es zum Canyoning-Unglück kam. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Die Touristen waren ohne Guide unterwegs, wie Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Nach einem heftigen Gewitter waren die vier Männer als vermisst gemeldet worden. Drei Männer wurden in der Nacht tot aufgefunden. Ein vierter Mann wird immer noch vermisst, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Es stand ein Grossaufgebot von Rettungskräften im Einsatz. Die Wetterbedingungen hatten in der Nacht für eine Unterbrechung der Suche gesorgt. Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wurde der Einsatz wieder aufgenommen.

40 Millimeter Regen am Unglücksort

Laut SRF Meteo waren zur Zeit des Unglücks lokal heftige Gewitter mit grossen Regenmengen erwartet worden. Das Gewitter sei von der Zentralschweiz nach Glarus und weiter bis Vättis gezogen, wo um 18.30 Uhr am Unglücksort südlich von Vättis eine Regenmenge von rund 40 Millimetern verzeichnet wurde. Das Gewitter erreichte laut SRF Meteo die Gefahrenstufe 2 von 3 gemäss europäischen Standards, zudem hatten Wetterdienste davor gewarnt.

Genauere Informationen zum Unfallhergang werden von der Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstagnachmittag an einer Medienorientierung in Vättis bekannt gegeben. Die Zufahrt zur Unfallstelle wurde gesperrt.

Immer wieder Unfälle

In der Schweiz ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Canyoning-Unfällen gekommen. Das schwerste Unglück ereignete sich 1999, als im Saxetbach im Berner Oberland 18 Touristen und drei Guides ums Leben kamen.

Als Folge dieses Unglückes wurden Sicherheitsmassnahmen beim Canyoning in der Schweiz verschärft. 2014 trat das Risikoaktivitätengesetz in Kraft. Dennoch kam es auch danach immer wieder zu Canyoning-Unglücken, namentlich im Tessin. Beim Canyoning werden enge Gebirgsschluchten mit Flüssen durchwandert und durchklettert.