SP-Präsident Christian Levrat: «Ja zu Europa, Ja zum Lohnschutz»

Den Parteiwechsel von Chantal Galladé legt SP-Präsident Christian Levrat «getrost ad acta», wie er an der Delegiertenversammlung am Samstag in Goldau sagte. Doch er hat diese Geschichte zum Anlass genommen, über die europapolitische Haltung der Partei zu sprechen.