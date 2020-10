Sommaruga ruft dringend zur Einhaltung der Corona-Regeln auf «Wir haben viel zu gewinnen, denn es ist fünf vor zwölf.» Dies sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen mit Vertretern der Kantone am Donnerstag vor den Bundeshausmedien in Bern.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset sind am Donnerstag zusammen mit Vertretern der Kantone vor die Medien getreten. KEYSTONE/THOMAS HODEL

(sda)

Es sei wichtig, den steigenden Trend brechen: «Desto schneller uns dies gelingt, desto weniger Einschnitte hat es für die Bevölkerung, die Wirtschaft, die Familien und die Risikogruppen,» sagte Sommaruga.

Was sich nun sofort ändern müsse sei, dass sich alle wieder an die Grundregeln von Händewaschen, Distanzhalten und Maskentragen halten.

Bund und Kantone seien sich zudem einig: «Wir blieben bei der besonderen Lage.» Die Kompetenz für Massnahmen bleibt bei den Kantonen.

An dem Treffen nahmen unter anderem Gesundheitsminister Alain Berset und Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), teil.

Am Mittwoch hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2823 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Dies waren doppelt so viele wie am Tag zuvor.