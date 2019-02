Skitourenfahrer stirbt nach Lawinenabgang in Freiburger Alpen

Ein Skitourenfahrer ist am Sonntagnachmittag in den Freiburger Voralpen von einer Lawine 600 Meter weit in die Tiefe gerissen worden. Der Mann konnte geborgen und ins Spital geflogen werden. Dort erlag er aber seinen Verletzungen.