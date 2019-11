Seniorenrat fordert «endlich anständige Renten»

In der Schweiz lebt gemäss dem Seniorenrat jede fünfte Person im Rentenalter in Armut oder ist armutsgefährdet. Das seien 350'000 Personen. Es brauche nun «endlich anständige Renten», hiess es am Herbstkongress des Schweizerischen Seniorenrates (SSR) in Biel..