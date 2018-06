Seltener Waldmeisen-Nachwuchs dank Hilfe von Vogelschützern

Erstmals in der Schweiz haben Vogelschützer in Zuchwil SO nachweisen können, dass ein Weidenmeisen-Paar in einem eigens dafür aufgehängten Totholzstamm Junge aufgezogen hat. Die Waldmeise ist die seltenste Meisenart.