Selbstunfall unter Alkoholeinfuss in Waldenburg BL In Waldenburg BL ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Selbstunfall mit Totalschaden am Fahrzeug gekommen. Laut Mitteilung der Baselbieter Polizei stand der Lenker unter Alkoholeinfluss.

Selbstunfall mit Totalschaden in Waldenburg BL (Bild: Polizei BaselLandschaft)

(sda)

Der Fahrer verlor bei einer Linkskurve auf der Hauptstrasse in Richtung Langenbruck BL die Beherrschung über sein Fahrzeug und prallte in eine Mauer. Das Fahrzeug wurde darauf in die gegenüberliegende Leitplanke geschleudert und kam in der Fahrbahnmitte zum Stillstand.

Der Lenker wurde leicht verletzt. Bei ihm wurde ein Alkoholblutwert von 0,9 mg/l festgestellt.