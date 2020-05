Segelflugzeug kracht am Bettlachberg SO in Wandfluh und stürzt ab

Der Pilot eines Segelflugzeugs hat sich am Sonntag bei einem Flugunfall am Bettlachberg im Kanton Solothurn erhebliche Verletzungen zugezogen. Er flog mit seinem Flugzeug in die Wandfluh und stürzte in der Folge in das darunter liegende Waldstück ab.