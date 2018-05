Schweizerische Post weltweit mit bestem Service Der Weltpostverein hat die Schweizerische Post zum zweiten Mal in Folge zur weltweit besten Post gekürt. Im Vergleich mit 173 Ländern rangiert sie punkto Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität der Zustellung an der Spitze.

Die Schweizerische Post schneidet im internationalen Vergleich ausserordentlich gut ab. Gemäss einer Studie des Weltpostvereins hat sie den weltweit besten Service. (Bild: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER)

(sda)

Die Schweizerische Post erhielt dabei in allen bewerteten Bereichen die maximale Punktzahl von 100. An zweiter Stelle folgt die Niederlande, gefolgt von Japan, wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

In die Top 10 schafften es auch die Nachbarländer Deutschland (Rang 4), Frankreich (Rang 5) und Österreich (Rang 10). Italien rangiert auf Platz 28.

Die Studie des Weltpostvereines untersuchte die Zuverlässigkeit, Reichweite, Relevanz und Innovationsfähigkeit der Dienstleistungen.