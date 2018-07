Schweizer Gastronomiemuseum an neuem Ort wiedereröffnet

Das Schweizerische Gastronomiemuseum hat an einem neuen Standort seine Tore wieder geöffnet. Das Museum, das sich bisher im Schloss Schadau in Thun befand, hat sich nun auf der anderen Seite des Thunersees in Hilterfingen eingerichtet.