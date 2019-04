Schweizer Börse und Börse Shanghai vertiefen Zusammenarbeit Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX und die Börse Shanghai vertiefen ihre 2015 aufgenommene Zusammenarbeit. Dabei sondieren die beiden Gesellschaften die Möglichkeit der Kotierung von Wertpapieren an den jeweiligen Märkten, wie SIX am Dienstag mitteilte.

Die Schweizer Börse SIX setzt einen Fuss nach China und will noch enger mit der Börse in Shanghai zusammenarbeiten. (Bild: KEYSTONE/APA/APA/PHILIP STOTTER)

(sda/awp)

Darüber hinaus wird in dem am heutigen Dienstag unterzeichneten Memorandum of Understanding (MoU) auch die Zusammenarbeit in weiteren Bereichen von gemeinsamen Interesse wie beispielsweise der Digitalisierung in Betracht gezogen.

Die Schweiz und China pflegen seit Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen den beiden Ländern im Jahr 2013 und des Währungsabkommens zwischen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der People's Bank of China 2014 vertiefte Beziehungen.