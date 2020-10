Schweiz präsentiert in New York Kandidatur für Uno-Sicherheitsrat

Die Kampf für einen Sitz im Uno-Sicherheitsrat für die Jahre 2023 bis 2024 geht in die Schlussphase. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Aussenminister Ignazio Cassis haben am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York virtuell die Schweizer Kandidatur präsentiert.