Schrottreifes Auto brennt auf dem Weg zum Recyclinghof aus

Auf seiner Fahrt am Abschleppseil in Richtung Entsorgungshof hat am Freitag in Landquart GR ein Auto aus unbekannten Gründen Feuer gefangen. Das vollständig ausgebrannte Fahrzeug war danach definitiv reif für den Schrottplatz.