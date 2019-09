Scharfe Voten zum Moutier-Urteil im jurassischen Grossen Rat

Mit dem Intonieren der jurassischen Hymne «Rauracienne» hat das Parlament des Kantons Jura am Mittwoch in Delsberg den separatistischen Behörden von Moutier BE den Rücken gestärkt. Im Rat gab es heftige Kritik am Verdikt des bernischen Verwaltungsgerichtes.