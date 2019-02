SBB sind zufrieden mit dem «EasyRide»-Testlauf Die SBB haben eine positive Bilanz über den im vergangenen Oktober gestarteten Markttest mit dem automatischen Ticketing gezogen. Die definitive Einführung von «EasyRide» ist für 2020 vorgesehen.

Mit «EasyRide» testen die SBB derzeit ein System für das automatische Ticketing. Die Funktion erkennt automatisch die gefahrene Strecke und verrechnet anschliessend laut SBB den «fairsten Preis». (Bild: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD)

(sda)

Auf ihrer Preview-App bieten die SBB seit Oktober eine einfache Möglichkeit an, im öffentlichen Verkehr zu reisen, ohne vorgängig am Autoamt, am Schalter oder online ein Billett zu kaufen. Nach den ersten vier Monaten des Markttests ziehen die SBB eine positive Bilanz.

Aktuell nähmen rund 15'000 Personen am Markttest teil. Davon seien rund 6000 aktive «EasyRide»-Nutzer, die zusammen im Durchschnitt 18'000 Fahrten pro Monat buchten.

Mit der Preview App könnten Kunden über die Funktion «EasyRide» beim Reiseantritt einchecken und an jedem beliebigen Ort wieder auschecken. Die Funktion erkenne die gefahrene Strecke und buche automatisch das passende Billett ab, und zwar immer zum fairsten Preis, wie die SBB am Dienstag mitteilten. Übersteige beispielsweise der Wert der gefahrenen Strecke an einem Tag den Preis einer Tageskarte, werde dem Kunden nachträglich der günstigere Preis der Tageskarte verrechnet.

Für Kunden ohne GA

Während des noch bis Ende Jahr laufenden Markttests wollen die SBB in erster Linie Erfahrungen in Bezug auf die Kundenakzeptanz und die Nachfrage sammeln.

«EasyRide» richte sich an Kunden, die nicht über ein Generalabonnement verfügten und bequem und einfach im öffentlichen Verkehr reisen möchten. Um das Angebot nutzen zu können, müssen die Kunden über ein Swisspass-Login verfügen und ein Zahlungsmittel in SBB Preview hinterlegen, damit die absolvierten Reisen verrechnet werden können.

Auf SBB Preview testen die SBB neue Funktionen mit dem Ziel, diese zu professionalisieren und zur Marktreife zu bringen, bevor die neue Funktion für das breite Zielpublikum der SBB Mobile App zur Verfügung gestellt wird.