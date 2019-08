Sänger Andreas Gabalier sagt Auftritt vom Mittwoch in Huttwil ab

Der österreichische Sänger Andreas Gabalier kann am Mittwoch nicht am Openair in Huttwil auftreten. Er liegt mit einer Lebensmittelvergiftung im Spital. Das Konzert in Huttwil soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.