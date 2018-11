Rund 250 Menschen demonstrieren gegen Bettelverbot im Kanton Waadt

Rund 250 Menschen haben am Donnerstagabend in Lausanne gegen das gleichentags in Kraft getretene Bettelverbot im Kanton Waadt demonstriert. Künftig werden Bettler im Kanton mit Bussen von 50 bis 100 Franken belangt.