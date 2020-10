Ruag International verkauft Geschäftsteile in Oberpfaffenhofen Der bundeseigene Luft- und Raumfahrttechnikkonzern Ruag hat weitere Teile seines internationalen Geschäfts verkauft. Es geht um einen Teilbereich am bayrischen Standort Oberpfaffenhofen.

Die Ruag verkauft in Deutschland weitere Teile seiner internationalen Aktivitäten. Die Gruppe tritt die Bereiche Wartung, Reparatur und Betrieb für Geschäftsflugzeuge und militärische Helikopter im bayrischen Oberpfaffenhofen ab. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda/awp)

Die Technologiegruppe General Atomics Europe übernimmt die Bereiche Wartung, Reparatur und Betrieb für Geschäftsflugzeuge und militärische Helikopter von Ruag International in Oberpfaffenhofen. Auch die Herstellung und Wartung der Flugzeuge vom Typ Dornier 228 geht laut einer Meldung von Ruag International vom Freitag an die neuen Besitzer.

Die beiden Unternehmen haben gemäss der Mitteilung bereits am 30. September eine Vereinbarung zur Übernahme unterschrieben. Diese stehe zwar noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Behörden, mit dem Vollzug rechne Ruag aber noch in diesem Jahr, heisst es weiter. Über die finanziellen Modalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die 450 Mitarbeitenden, die in den entsprechenden Bereichen tätig sind, werden von den neuen Besitzern übernommen, wie es im Communiqué weiter heisst.

Teil der Umstrukturierung und Privatisierung

Der Verkauf geschieht im Rahmen einer Neustrukturierung von Ruag. Der Bundesrat hatte im Frühling 2019 entschieden, den Konzern in eine neue Beteiligungsgesellschaft mit zwei rechtlich und finanziell voneinander unabhängigen Subholdings aufzuteilen: einerseits der Bereich Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) Schweiz, der für die Armee tätig ist, andererseits Ruag International für die übrigen Geschäftsbereiche.

Der internationale Teil besteht aus den Sparten Raumfahrt und Flugzeugstrukturteile, die das künftige Kerngeschäft bilden. So bleibt denn auch der Unternehmensbereich Flugzeugstrukturbau mit 800 Mitarbeitenden in Oberpfaffenhofen weiterhin im Besitz von Ruag.

Die Munitionssparte, das Cybersicherheitsgeschäft und die Unterhaltssparte MRO International, welche das militärische Simulations- und Trainingsgeschäft umfasst, sollen hingegen vollständig abgestossen werden. In diesem Zusammenhang verkaufte Ruag bereits im Juli 2019 die beiden auf Business Jets spezialisierten Standorte an den Flughäfen Genf-Cointrin und Lugano-Agno. Nach dem Verkauf der Einheiten, die nicht in diese neue, zivil ausgerichtete Gruppe passen, soll das im internationalen Geschäft tätige Luft- und Raumfahrttechnologieunternehmen schrittweise privatisiert werden.