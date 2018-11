Roberto Cirillo wird neuer Konzernleiter der Schweizerischen Post

Postchefin Susanne Ruoff wegen Postauto-Skandal zurückgetreten

Post-Chefin Susanne Ruoff ist am Freitag wegen des Buchungsskandals bei Postauto per sofort zurückgetreten. Sie übernehme die Verantwortung für die Umtriebe in dem Unternehmenszweig, teilte die von ihr beauftragte Kommunikationsagentur am Sonntagabend mit.