Rhätische Bahn investiert in Landquart eine halbe Milliarde Franken

Die Rhätische Bahn hat eine neue Grossbaustelle eröffnet. Am Verkehrsknotenpunkt in Landquart investiert das Unternehmen in den nächsten sieben bis zehn Jahren eine halbe Milliarde Franken in den Neubau des Bahnhofs.