Rezessionsängste schicken Börse auf Talfahrt Am Schweizer Aktienmarkt dominiert am Mittwochnachmittag die Farbe Rot. Nachdem der Leitindex SMI am Vormittag über weite Strecken zwischen leichten Gewinnen und Verlusten pendelte, sackte er gegen Mittag rasant ab.

Konjunkturdaten verschreckten die Anleger weltweit. (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda/awp)

Während der SMI mittlerweile mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf Tagestief bei rund 9'650 Punkten steht, flüchten Investoren in sichere Häfen wie den Franken und Anleihen. Der Franken zieht denn auch zum US-Dollar und Euro an.

Auch in Europa haben die wichtigsten Aktienindizes ihre Verluste deutlich ausgebaut. In Deutschland fällt der Dax aktuell um über 2 Prozent, der französische Cac40 um 1,9 Prozent. Auch an den US-Börsen dürfte es laut den vorbörslichen Signalen abwärts gehen.

Am Markt wird auf verschiedene Auslöser verwiesen. Am Morgen hatten schwache Konjunkturdaten aus China und Deutschland bereits für Zurückhaltung bei den Investoren gesorgt. So waren in China Produktionsdaten aus der Industrie und Umsatzzahlen aus dem Detailhandel schwach ausgefallen. In Deutschland schrumpfte die Wirtschaftsleistung im Frühjahr leicht gegenüber dem Winterquartal.

Zudem kam es am US-Anleihenmarkt zu einer Inversion der Zinskurve. Die Rendite der zweijährigen Bonds hat mit 1,636 Prozent am Mittwoch erstmals seit 2007 über der Rendite der zehnjährigen gelegen, die sich auf 1,620 Prozent belief. Dieses Phänomen gilt als weiteres Signal für eine bevorstehende Rezession.