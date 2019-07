Reparaturen an defekter Cabrio-Luftseilbahn dauern bis Sonntag

Die Cabrio-Luftseilbahn auf das Stanserhorn steht auch am Samstag noch still. Erst am Sonntag um 8.15 Uhr werde der Betrieb wieder aufgenommen, teilte die Stanserhorn-Bahn am Samstag mit.