Rentner schiesst in Stein am Rhein SH mit Kleinkalibergewehr um sich

Schreckmoment in Wohnquartier in Stein am Rhein SH: Ein Rentner hat am Montagnachmittag von seinem Garten aus mit einem Kleinkalibergewehr wahllos auf Bäume, umliegende Liegenschaften und in den Himmel geschossen. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde festgenommen.