Reiseveranstalter spüren keinen «Greta-Effekt» bei Buchungen

Trotz der von Greta Thunberg losgetretenen Welle an Klimaprotesten, die seit Monaten durch Europa rollt, fliegen die Schweizer weiterhin gerne in die Ferien. Die hiesigen Reiseveranstalter sehen keinen «Greta-Effekt» in den Buchungszahlen.