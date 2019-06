Rätselhafte Steinhügel im Bodensee vermutlich aus der Bronzezeit Beim Rätselraten um rund 170 Steinhügel auf dem Grund des Bodensees in der Region vor Uttwil TG kommen die Forscher schrittweise voran. Die Formationen stammen vermutlich aus der Bronzezeit rund 1000 vor Christus.

Mit diesem Prototyp eines Unterwasser-Georadar-Geräts untersuchten Forscher die rätselhaften Steinhügel im Bodensee vor Uttwil TG, die vermutlich aus der Bronzezeit stammen. (Bild: Amt für Archäologie Thurgau) Rot eingezeichnet ist die Lage der regelmässig verteilten Steinstrukturen im Bodensee vor Uttwil TG (Karte: swisstopo). (Bild: Amt für Archäologie Thurgau) 2 Bilder Rätselhafte Steinhügel im Bodensee vermutlich aus der Bronzezeit

(sda/dpa)

Dies sagte Urs Leuzinger vom Amt für Archäologie des Kantons Thurgau am Freitag. Um den Zeitraum genauer einzugrenzen, haben die Forscher gemeinsam mit Geologen der Universität Bern Bohrproben aus rund acht Metern Tiefe an den Hügeln entnommen. Mit ersten Ergebnissen rechnet Leuzinger im Herbst.

2015 entdeckt

Die Steinhügel waren 2015 vom Institut für Seenforschung in Langenargen D bei Tiefenvermessungen zwischen Romanshorn und Bottighofen entdeckt worden. Die Hügel haben jeweils einen Durchmesser von 15 bis 30 Metern und befinden sich in regelmässigen Abständen in einer Reihe in Ufernähe, rund viereinhalb Meter unter Wasser.

Unklar war anfangs, ob es sich vielleicht um natürliche Ablagerungen des Bodenseegletschers vor 18'000 Jahren handelte. Inzwischen sind sich die Forscher aber einig, dass die Hügel von Menschenhand aufgeschüttet wurden.

Der Archäologe Leuzinger schätzt, dass der Bereich der Hügel zur Zeit des Baus im flacheren Wasser gelegen hat. «Ich gehe davon aus, dass das Wasser den Menschen damals maximal bis zum Bauchnabel ging», sagte er.

Wehranlagen oder Grabhügel

Wozu die Strukturen dienten, ist dagegen noch völlig unklar. Es gibt derzeit verschiedene Theorien, etwa dass sie als Wehranlagen, Grabhügel oder Transportwege dienten. In diesem Zusammenhang sei auch der Begriff «Stonehenge vom Bodensee» aufgetaucht, sagte Leuzinger.

Einen astronomischen Bezug halte er allerdings für unwahrscheinlich. Seiner Meinung nach könnte es aber durchaus einen kultischen Hintergrund für die Hügel geben. «Sie könnten zum Beispiel als Begräbnisplattform oder als Denkmal für Verstorbene genutzt worden sein.»