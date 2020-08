Rapper Besko wegen Raubüberfall vor Gericht in Uster ZH Der als Rapper «Besko» bekannt gewordene Mann steht am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Uster. Der 35-Jährige ist nach seiner Ausschaffung in die Schweiz zurückgekehrt und hat eine Postfiliale überfallen.

Rapper «Besko» am Donnerstagmorgen auf dem Weg zu seinem Prozess am Bezirksgericht Uster. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

(sda)

Den Überfall auf eine Postfiliale in Dübendorf vom 19. Februar 2019 und weitere Delikte hat der Beschuldigte bereits während der Untersuchung gestanden. Seit seiner Verhaftung einen Tag später befindet sich der Mann mit serbischer Staatsbürgerschaft im Gefängnis.

Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von 57 Monaten und einen 15-jährigen Landesverweis. Beskos Verteidiger forderte eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten und einen Landesverweis von 5 Jahren. Die Freiheitsstrafe soll zudem nur bedingt gesprochen werden bei einer Probezeit von 4 Jahren.

2016 in den Kosovo ausgeschafft

2016 wurde Besko aufgrund verschiedener Delikte, darunter ein früherer Raubüberfall, in den Kosovo ausgeschafft, in die Hauptstadt Pristina. Dies obwohl er im Alter von gerade einmal 6 Monaten mit seiner Mutter in die Schweiz kam und hier aufgewachsen ist.

Zur Zeit des Überfalls im Februar 2019 hielt er sich legal im Land auf. Er verfügte über eine sogenannte Suspensionsverfügung, damit er seinen in der Schweiz lebenden Sohn besuchen konnte.

Besko war Patenonkel des tot aufgefundenen 15-Jährigen

Während seines Aufenthalts in der Schweiz im Februar 2019 wohnte Besko im Studio eines befreundeten Zürcher Rappers. Dabei handelt es sich um den Stiefvater des 15-Jährigen, der am vergangenen Sonntag tot in einer Wohnung in Zollikerberg ZH aufgefunden wurde.

Wie Besko während der Verhandlung sagte, war er der Patenonkel des verstorbenen Jugendlichen. Der Stiefvater des Jugendlichen hat infolge von Beskos Raubüberfall ebenfalls ein Verfahren am Hals, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Ihm gehörte die Soft-Air-Pistole, die Besko bei dem Überfall verwendete, um die Angestellten zu bedrohen.