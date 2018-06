Raphaël Comte (FDP/NE) tritt 2019 nicht mehr bei Ständeratswahl an

Der ehemalige Ständeratspräsident Raphaël Comte (FDP/NE) tritt im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl an. Das gab der 38-jährige am Freitagabend an der Generalversammlung seiner Kantonalpartei bekannt.