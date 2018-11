Rammbock-Einbruch in Juweliergeschäft in der St. Galler Altstadt Einbrecher haben in der Nacht auf Montag Uhren und Schmuck im Wert von mehreren 100'000 Franken aus einem Juweliergeschäft in St. Gallen gestohlen. Die Täter rammten das Geschäft mit einem gestohlenen Auto als Rammbock.

Mit dem schwarzen Kombi als Rammbock verschafften sich Einbrecher in der Nacht auf Montag Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der St. Galler Altstadt. Sie erbeuteten Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Franken. (Bild: Kantonspolizei St. Gallen)

(sda/chs)

Der spektakuläre Einbruch wurde gegen 4 Uhr an der Multergasse in der Altstadt verübt, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Drei Unbekannte rammten den Eingang des Juweliergeschäfts mit dem Heck eines gestohlenen Kombis. Durch die entstandene Öffnung drangen sie ins Geschäft ein, zertrümmerten Vitrinen und räumten sie aus.

Die Täter flüchteten mit Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Franken als Beute. Sie benützten dazu ein zweites Auto, laut Polizei vermutlich einen dunklen Audi. Das Fahrzeug, das die Einbrecher als Rammbock benützt hatten, liessen sie am Tatort zurück. Beim Einbruch entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Gut vorbereitete Tat

Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Einbrecher dürften die Tat gut vorbereitet haben, sagte Polizeisprecher Daniel Hug der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Durch das Rammen des Juweliergeschäfts wurde ein Alarm ausgelöst. Die Polizei war schnell vor Ort. Die Täter hatten nur wenige Minuten Zeit, um die Vitrinen zu leeren und mit der Beute zu flüchten.

Das Rammbock-Auto und die Kontrollschilder hatten die Täter im Kanton Zürich gestohlen. In das Juweliergeschäft war vor einigen Jahren schon einmal eingebrochen worden. Danach wurde das Geschäft mit Metallpfosten gesichert. Trotzdem gelang es den Einbrechern jetzt erneut, ein Loch in den Eingang des Ladens zu rammen.

So schnell wie möglich wieder öffnen

Für den Kommunikationsverantwortlichen von Bucherer ist klar, dass die Filiale in St.Gallen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden soll. Es sei bereits ein Bauexperte vor Ort, der abkläre, welche baulichen Massnahmen getroffen werden müssen, so Jörg Baumann. Die Höhe des Schadens könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Auch wisse man jetzt noch nicht, was alles gestohlen worden sei. «Wir werden eine physische Inventur machen müssen, um genau abzuklären, welche Stücke fehlen.»

Der Familienbetrieb Bucherer wird in dritter Generation geführt und betreibt in der Schweiz 16 Filialen, europaweit gibt es unter dem Namen Bucherer 34 Filialen. In der ganzen Bucherer-Gruppe werden weltweit 100 Läden betrieben.