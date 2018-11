Protest - Aktivisten dringen in Gebäude von Bell Food in Oensingen SO ein

Ein Gruppe von Aktivisten ist in der Nacht auf Mittwoch illegal in das Gelände der Bell Food Group in Oensingen SO eingedrungen. Mehrere Dutzend Personen befinden sich gemäss Polizeiangaben in einem Gebäude. In Oensingen wird Fleisch verarbeitet.