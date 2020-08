Preise für Wohneigentum steigen im ersten Halbjahr trotz Corona Die Corona-Krise hinterlässt auf dem Schweizer Immobilienmarkt bisher kaum Spuren. Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser sind auch im ersten Halbjahr 2020 teurer geworden.

Die Preise für Wohnungen und Häuser haben auch in der Corona-Zeit angezogen. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda/awp)

Die Preise für Eigentumswohnungen sind im ersten Halbjahr 2020 schweizweit um 0,90 Prozentpunkte und diejenigen für Einfamilienhäuser um 1,20 Prozentpunkte gestiegen, wie einer von Moneypark und dem auf Immobiliendaten spezialisierten Unternehmen PriceHubble veröffentlichten Auswertung vom Dienstag hervorgeht.

Dabei war der Preisanstieg bei den Einfamilienhäusern in der Deutschschweiz mit 1,30 Prozentpunkte höher als in der Westschweiz mit 1,10 Prozentpunkten. Auch bei den Eigentumswohnungen haben sich die Preise in der Deutschschweiz um 1,10 Prozentpunkte erhöht. In der Westschweiz sind Eigentumswohnungen dagegen um 0,10 Prozentpunkte günstiger geworden.

Lange Laufzeiten bevorzugt

Immobilienkäufer setzen dabei vermehrt auf lange laufende Festhypotheken. Im ersten Halbjahr 2020 nahm der Anteil an Laufzeiten von 10 Jahren und länger gemäss der Studie weiter zu, während mittelfristige Laufzeiten weniger nachgefragt waren. Auch die Libor-Hypothek habe an Beliebtheit verloren, was aber auch mit der baldigen Einstellung des Libors und der Umstellung auf die Saron-Hypothek zu tun haben dürfte.