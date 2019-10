Postfinance ernennt Ex-Cler-Chefin Lienhart zur Retail-Leiterin

Bei der Postfinance kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Per 1. März 2020 wird Sandra Lienhart die Leitung des Bereichs Retail übernehmen und gleichzeitig in die Geschäftsleitung eintreten.