PostAuto testet neuen Tür-zu-Tür-Service

Unter dem Namen «Kollibri» testet PostAuto in der Region Brugg während einem Jahr einen neuen Tür-zu-Tür-Service mit Kleinbussen. Kunden bestellen via App ein Fahrzeug, das individuell gewählte Routen abfährt und sich nicht an einen fixen Fahrplan hält.