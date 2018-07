Postauto in Flammen - Chauffeur bekämpft Brand

Ein Postauto hat am Samstagmittag in Castaneda GR Feuer gefangen. Der Chauffeur bat die beiden Fahrgäste sich in Sicherheit zu bringen und bekämpfte den Brand im Motorraum bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher.