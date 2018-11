Polizei kesselt Demo gegen Blocher-Rede zum Landesstreik ein

Rund 300 linke Demonstranten haben am Dienstagabend versucht, den Stadthofsaal in Uster ZH zu stürmen. Dort hielt Christoph Blocher eine Rede zum Landesstreik. In den Saal vordringen konnten die Demonstranten jedoch nicht. Die Polizei kesselte sie ein.