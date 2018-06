Parlamente in Basel und Bern lockern Ladenöffnungszeiten

In Basel und Bern kommt es zu Lockerungen der Ladenöffnungszeiten. Die Läden in Basel sollen künftig samstags zwei Stunden länger offen haben dürfen. In der Stadt Bern dürfen die Geschäfte künftig in der Untereren Altstadt auch an Feiertagen öffnen.