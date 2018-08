Parkgebühren können in Zug bald via Twint beglichen werden Der Zahlungsanbieter Twint lanciert ein neues Angebot für Autofahrer. In der Stadt Zug lässt sich bald via Twint App die Parkgebühr bezahlen.

Mit Twint erübrigt sich die Suche nach Münz: In der Stadt Zug wird die Bezahl-App ausprobiert, später in anderen Schweizer Städten und Gemeinden eingeführt. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda/awp)

In Zusammenarbeit mit dem Parkraum-Bewirtschafter Digitalparking soll diese Lösung bis Ende 2019 in weiteren grösseren Schweizer Städten eingeführt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Um Parkgebühren zu entrichten, muss mittels App ein QR-Code auf der Parkuhr gescannt werden. Nach der einmaligen Eingabe des Autokennzeichens werde im Anschluss die Parkgebühr direkt vom hinterlegten Konto oder der Kreditkarte abgezogen.

Zudem sei durch die Eingabe der gewünschten Parkdauer nur die effektive Standzeit zu begleichen, da beim frühzeitigen Verlassen des Parkplatzes der Restbetrag zurückerstattet werde, hiess es weiter. Das Bezahlen der Parkgebühr mit Twint soll in der Stadt Zug innerhalb den nächsten Wochen etappenweise eingeführt werden.

Auf den Parkplätzen vor der Zuger Kantonalbank sei dies bereits ab heute möglich.