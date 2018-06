Papst Franziskus ruft vor 30'000 Gläubigen in Predigt zu Einfachheit auf Papst Franziskus hat mit einem Besuch beim Weltkirchenrat in Genf die Verbundenheit der römisch-katholischen Kirche mit der Einheit der Christen verdeutlicht. Von der Schweiz forderte er, sich für Konfliktlösungen einzusetzen.

Papst Franziskus zelebriert die Messe (Bild: Martial Trezzini / Keystone)

Papst Franziskus betonte am Donnerstag bei seiner Visite des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Genf mehrmals seine Botschaft: Ziel des gemeinsam zu gehenden Weges sei die Einheit der Christen. Dazu brauche es Bescheidenheit und Demut, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in einer Rede in der ÖRK-Kapelle.

Der Papst-Besuch in Genf stand im Zeichen des 70-jährigen Bestehens des Ökumenischen Rates. Franziskus war nach Paul VI. (1969) und Johannes Paul II. (1984) der dritte Papst, der dem Weltkirchenrat einen Besuch abstattet. Johannes-Paul II. war zudem 2004 der letzte Papst, der die Schweiz besucht hatte.

Der Ökumenische Rat der Kirchen vereint in fast 350 Kirchen mehr als 500 Millionen Christen weltweit, darunter Anglikaner, Baptisten, Lutheraner, Methodisten sowie orthodoxe und reformierte Kirchen. Die römisch-katholische Kirche mit ihren 1,3 Milliarden Mitgliedern gehört nicht dazu.

"Unsere Unterschiede dürfen keine Ausrede sein, unser Weg hat ein klares Ziel: die Einheit", sagte der Papst. ÖRK-Generalsekretär des Olav Fykse Tveit sagte bei der Begrüssung des Papstes: "Dies ist ein Tag, den viele Menschen in aller Welt herbeigesehnt haben und für den sie gebetet haben." Im Vorfeld des Treffens sprach Tveit von einem "historischen Meilenstein im Streben nach der Einheit der Christenheit".

Angst machendes Tempo

Bei der Messe in den Palexpo-Hallen zum Abschluss seines Besuchs rief Papst Franziskus die Menschen dazu auf, wieder ein einfacheres Leben zu führen. "Viele Menschen verbringen heute ihr Leben in einem Tempo, das einem Angst macht", sagte er.

Der Papst kritisierte unter anderem die Informationsflut, die in Form von Anrufen, Mitteilungen und sozialen Medien über viele Menschen täglich hereinbreche. Darunter litten die Beziehungen unter den Menschen. Er appellierte an die Gläubigen, den Menschen dem technischen Gerät wieder vorzuziehen.

An der Messe in den Palexpo-Hallen nahmen nach Schätzungen der Genfer Polizei rund 30'000 und gemäss Diözese 37'000 Gläubige teil, also weniger als erwartet. Im Vorfeld hatten die Organisatoren mit 41'000 Personen gerechnet. Die Menschen waren teils schon Stunden vor Beginn der Zeremonie zu den Expo-Hallen gekommen, wo sie an den zahlreichen Sicherheitsschleusen zeitweise lange warten mussten.

Der Papst war am Morgen bei seiner Ankunft in Genf von einer Delegation des Bundesrats und der Genfer Behörden empfangen worden. Mit Bundespräsident Alain Berset traf er dann zu einem offiziellen Gespräch zusammen.

Dabei habe das Kirchenoberhaupt die Schweiz aufgerufen, das zu tun, was sie könne, nämlich Konflikte durch Dialog lösen zu helfen. Die Schweiz habe ihre Verantwortung zu tragen, könne dies aber nicht alleine tun, sagte dazu Bundespräsident Berset vor den Medien in Genf.

Der Stolperer von Papst Franziskus

Müder Papst

Der Papst, der im Dezember 82 Jahre alt wird, zeigte sich zu Beginn seiner Visite erschöpft. Ohne zu winken kam er aus dem Flugzeug und stieg langsam die Treppe hinab.

Erst am frühen Abend bei der Fahrt im offenen Papamobil durch die Menschenmenge vor der Messe am Flughafen lachte er gelöst, winkte und segnete die Menge. Nach Ende der Messe hatte er für einen kurzen Moment eine Schwäche, konnte den Saal dann aber ohne Hilfe verlassen. Wenig später stand sein Heimflug auf dem Programm.

Der von einem grossen Sicherheitsdispositiv begleitete Besuch verlief reibungslos. Auch auf dem Strassennetz wurden keine nennenswerten Störungen festgestellt. "Es war eigentlich sehr ruhig", sagte der Genfer Polizeisprecher Silvain Guillaume-Gentil.

Frenetischer Empfang

Der Papst wurde in einem offenen Elektrofahrzeug zur Palexpo gefahren, in Begleitung vom Bischof des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg, Charles Morerod. Sie wurden von einer begeisterten Menge und einem jugendlichen Westschweizer Chor empfangen.

Schon lange vor dem Eintreffen des Papstes hatten sich Gläubigen zum Ausstellungsgelände begeben. Die manchmal langen Wartezeiten vor den 50 Sicherheitsschleusen dort wurden geduldig in Kauf genommen. Es wurden Personen- und Sach-Kontrollen durchgeführt ähnlich jenen an Flughäfen.

Aufruf zu Spenden

Im Eingangsbereich waren Gefässe zum Sammeln von Spenden, mit den die Feier mitfinanziert werden sollen. Während der Zeremonie dürfen keine Spenden eingesammelt werden. Es wird deshalb mit einem Defizit von rund einer Million ausgegangen.

Rund 300 gelb gekleidete freiwillige Helferinnen und Helfer halfen den Gläubigen, sich in der Palexpo zurecht zu finden. In der gut klimatisierten Halle mit einer Grösse von sechs Fussballfeldern nahmen rund 20 Priester Ankommende in Empfang, die zu beichten wünschten.

Zum Publikum gehörte zum Beispiel auch die Mittelschule St-Michel von Annecy aus der französischen Grenzregion. Die rund 300 in Grün gekleideten Schülerinnen und Schüler waren mitsamt ihren Lehrern und Eltern mit sechs Bussen nach Genf gekommen.

Die Kulisse für die Papst-Feier war in zwei Tagen von etwa 100 Arbeitern installiert worden. Es waren 50 Lastwagen nötig gewesen, um das Material zu transportieren, allein 20 für die 40'000 Sitze.

Keine Verkehrsprobleme

Auf dem Strassennetz wurden keine nennenswerten Störungen festgestellt. «Es war endlich sehr ruhig», sagte der Genfer Polizeisprecher Silvain Guillaume-Gentil. Die Anweisungen, die den Autofahrern gegeben wurden, wurden offensichtlich befolgt. Die Gläubigen wurden eingeladen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

