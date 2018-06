Papst Franziskus auf Stippvisite in der Schweiz

Papst Franziskus landet am Donnerstagmorgen um 10.10 Uhr von Rom her kommend in Genf. Mehr als 15 Jahre nach Papst Johannes-Paul II. zelebriert wieder ein katholisches Oberhaupt eine Messe in der Schweiz. Franziskus bleibt gut zehn Stunden.