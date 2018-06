Papst beschwört bei ökumenischem Gebet die Einheit der Christen Papst Franziskus hat beim Weltkirchenrat in Genf zur Einheit der Christen aufgerufen. «Unsere Welt, die durch so viele Spaltungen zerrissen ist, die die Verwundbarsten treffen, fleht um Einheit», sagte er im Gebet mit Vertretern des Ökumenischen Rats der Kirchen.

Zeichen der Einheit: Papst Franziskus im gemeinsamen Gebt mit Vertretern des Weltkirchenrats in Genf. (Bild: Keystone/EPA/CIRO FUSCO)

(sda)

Der Besuch am Donnerstag in Genf stand im Zeichen des 70-jährigen Bestehens des Rates. Er vereint in fast 350 Kirchen mehr als 500 Millionen Christen weltweit, darunter Anglikaner, Baptisten, Lutheraner, Methodisten sowie orthodoxe und reformierte Kirchen. Die römisch-katholische Kirche mit 1,3 Milliarden Mitgliedern gehört nicht dazu.

«Unsere Unterschiede dürfen keine Ausrede sein, unser Weg hat ein klares Ziel: die Einheit», sagte der Papst. Der Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK), Olav Fykse Tveit, sagte bei der Begrüssung des Papstes: «Dies ist ein Tag, den viele Menschen in aller Welt herbeigesehnt haben und für den sie gebetet haben.» Im Vorfeld des Treffens sprach Tveit von einem «historischen Meilenstein im Streben nach der Einheit der Christenheit».

Tango zur Begrüssung

Papst Franziskus wirkte bei der Ankunft zunächst erschöpft. Ohne zu winken kam er aus dem Flugzeug und stieg langsam die Treppe hinab. Mit gesenktem Kopf hörte er die Nationalhymen an. Selbst als die Schweizer Armee für den Argentinier einen flotten Tango anstimmte, zeigte er wenig Regung. Papst Franziskus wird im Dezember 82. Es war die 23. Auslandsreise seiner fünfjährigen Amtszeit.

Papst Franziskus wurde bei seiner Ankunft von Bundespräsident Alain Berset, Bundesrat Ignazio Cassis, Nationalratspräsident Dominique de Buman sowie einer Delegation der Genfer Behörden empfangen. Im Zentrum des offiziellen Gesprächs des Bundespräsidenten mit dem Papst standen Friedensförderung, humanitäre Fragen und die Menschenrechte, wie Berset im Anschluss per Twitter mitteilte.

Beide Seiten würdigten die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen. Sie unterstrichen die Notwendigkeit einer solidarischen, gesamteuropäischen Flüchtlingspolitik, wie Bersets Innendepartement bekanntgab.

Messe als Höhepunkt

Nach dem Austausch mit dem Ökumenischen Rat zelebriert der Papst gegen 17.30 Uhr in den Palexpo-Hallen eine Messe. Die 41'000 Plätze für die Gläubigen waren im Nu vergeben. Für die insgesamt erwarteten 50'000 Besucherinnen und Besucher setzen die SBB neun Extrazüge ein.

Die Papstmesse wird in der Stadt Genf auf Grossbildschirmen übertragen. Zudem lässt sich die Eucharistiefeier vor dem Fernseher live auf SRF, RTS und RSI verfolgen. Um 20 Uhr findet der Papstbesuch in Genf sein Ende, Papst Franziskus fliegt wieder Richtung Rom ab.

Bundespräsident Alain Berset empfängt den Papst am Flughafen Genf. (Bild: Peter Klaunzer / Keystone) Franziskus wird von Berset empfangen geheissen (Bild: Keystone/Pool/Peter Klaunzer). Der Papst und Bundespräsident Alain Berset im Gespräch. (Bild: Keystone/Pool/Peter Klaunzer) Papst Franziskus, umrahmt von Agnes Abuom vom Zentralkomitee des Weltkirchenrats (links), Mauricio Rueda Beltz aus Kolumbien, dem Schweizer Kardinal Kurt Koch (Organisator der Reise), weiteren Vertretern des Weltkirchenrats (Bild: KEYSTONE/POOL//Alexandra Wey) Der Papst begrüsst nach dem ökumenischen Gebet ein Kind im Rollstuhl (Bild: KEYSTONE/REUTERS POOL/Denis Balibouse) Der Papst beim ökumenischen Gebet. (Bild: KEYSTONE/REUTERS POOL/Denis Balibouse) Beim Weltkirchenrat mit Vertretern anderer christlicher Konfessionen (Bild: KEYSTONE/REUTERS POOL/Denis Balibouse) Der Papst mit Vertreterinnen des Weltkirchenrats in Genf (Bild: EPA/CIRO FUSCO) Im Weltkirchenrat (Bild: EPA/CIRO FUSCO) Der Papst hält seine Rede im ökumenischen Zentrum von Genf (Bild: AP Photo/Alessandra Tarantino) 10 Bilder Papst Franziskus in der Schweiz: Bilder vom Besuch

Die Messe ist ein Grossanlass mit grossem Organisations-, Logistik- und Sicherheitsaufwand. Die Kosten werden sich nach Angaben der Diözese Lausanne, Genf und Freiburg auf rund zwei Millionen Franken belaufen.

Grosse Sicherheitsvorkehrungen

Wegen der internationalen Dimension des Anlasses und der latenten Terrorgefahr sind besondere Vorkehrungen getroffen worden. Bestimmte Gebiete wurden mit Betonpollern abgesperrt. Die Genfer Polizei wird von ihren französischen Kollegen unterstützt.

Passagiere, die zum Flughafen Genf-Cointrin fahren, müssen öffentliche Verkehrsmittel und Taxis benutzen. Um den Flughafen wird ein verstärkter Sicherheitsbereich eingerichtet.

Der Luftraum über Genf ist für Sportflugzeuge und Helikopter bis 21 Uhr eingeschränkt. Die Einschränkung gilt auf der Achse Genf-Bogis-Bossey VD in einem Radius von rund 18 Kilometern. Der kommerzielle Flugbetrieb wird nicht beeinträchtigt. Die Armee sorgt für die Wahrung der Lufthoheit. Sie unterstützt die Genfer Behörden mit 200 Soldaten.

Johannes Paul II. war vor 14 Jahren der letzte Papst, der die Schweiz besuchte. Der Pole nahm 2004 am ersten katholischen Jugendtreffen in Bern teil und zelebrierte eine Messe vor fast 70'000 Menschen.