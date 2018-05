OVS-Schweiz-Mutter Sempione Fashion geht in Nachlassstundung

Sempione Fashion, die Mutter von OVS in der Schweiz, geht in die Nachlassstundung. Die Gesellschaft, die unter anderem rund 140 OVS-Läden in der Schweiz betreibt, hat beim Bezirksgericht Höfe ein entsprechendes Gesuch eingereicht, das heute bewilligt wurde. Ziel der Nachlassstundung ist es, einen Konkurs zu verhindern.