Sturmtief «Vaia» sorgt für unruhige Nacht Das Orkantief «Vaia» hat der Schweiz eine unruhige Nacht beschert. Schäden gab es vor allem im Tessin. Bäume stürzten um, und einige Verkehrsverbindungen waren gesperrt. Über Verletzte gab es keine Meldungen.

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben da und dort den Verkehr gestört. (Bild: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI)

(sda)

In den Bergen wurden am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag verbreitet Orkanböen registriert, wie der Wetterdienst Meteonews am Vormittag mitteilte. Auf dem Gütsch im Gotthard-Gebiet blies die stärkste Böe mit 213 Stundenkilometern (km/h).

Bis 370 Liter Niederschläge

Mit 181 km/h auf dem Piz Martegnas oberhalb von Savognin GR und 166 km/h auf dem Ostschweizer Säntis wurden ebenfalls schwere Orkanböen registriert. In Elm GL wurde mit 130 km/h der zweithöchste Böen-Wert seit Messbeginn 1997 registriert. Mit 128 km/h wurde auch in Lugano der zweithöchste seit 1981 gemessene Wert erreicht.

Seit Freitag und bis Dienstagmorgen fielen teils grosse Regenmengen. Meteonews errechnete für das Simplongebiet, das Tessin und Teile von Graubünden Summen von 150 bis 300 Liter Regen Niederschlag pro Quadratmeter.

In Robiei TI wurden 370 Liter pro Quadratmeter registriert. Im auf 1500 Metern gelegenen Bergdorf Bosco/Gurin fielen in den vergangenen Tagen 40 Zentimeter Schnee. Im Südkanton schwollen Bäche und Flüsse in kurzer Zeit stark an. Gleiches war am Langensee zu beobachten.

Auch Sturmwinde hinterliessen im Tessin Spuren. In Giubiasco bei Bellinzona wurde ein Teil des Daches eines Firmengebäudes weggerissen, wie die Polizei mitteilte. Teile trafen ein Nachbargebäude und einen fahrenden Zug. Verletzt wurde niemand.

Störungen im Bahnverkehr

Am Dienstagmorgen wurde in Chiasso ein Wohnblock evakuiert, der in Renovation ist. Der Wind habe das Baugerüst gefährlich schwanken lassen, begründete die Polizei die Massnahme. Ausserdem wurden im Tessin verschiedene Strassen vorübergehend gesperrt, wegen kleinerer Erdrutsche oder umgestürzter Bäume.

Die Züge der Centovalli-Bahn verkehrten nur auf der Schweizer Strecke von Locarno nach Camedo. Ein umgestürzter Baum hatte am Montagabend auf dem italienischen Streckenabschnitt die Stromzufuhr unterbrochen.

Verkehrsbehinderungen gab es auch in Graubünden. Die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) war seit Dienstagmorgen wegen des Unwetters unterbrochen. Zwischen St. Moritz und Poschiavo sowie zwischen Poschiavo und Tirano (I) wurden zunächst Busse eingesetzt. Allerdings wurde der Busbetrieb über den Berninapass später aus Sicherheitsgründen eingestellt, wie die RhB mitteilte.

Brandgefahr gesunken

Im Kanton St. Gallen mussten die Feuerwehren wegen des Sturms in der Nacht 16-mal ausrücken. Im Toggenburg, im Rheintal, aber auch in der Region See und Gaster stürzten Bäume um. Bis am Dienstagmorgen seien der St. Galler Polizei wegen des Sturms keine grösseren Schäden gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Keystone-SDA.

Die gute Seite der starken Regenfälle ist, dass in etlichen Gebieten die seit Monaten bestehenden Warnungen vor Waldbrandgefahr aufgehoben werden konnten. Die Behörden in Graubünden zum Beispiel meldeten, dass das seit dem 11. Juli geltende Feuerverbot im Wald und in der Nähe von Wäldern aufgehoben werde.