Olympisches Komitee weiht in Lausanne seinen neuen Sitz ein

Mit geladenen Gästen hat das Internationale Olympische Komitee am Sonntag in Lausanne seinen neuen Hauptsitz eingeweiht. Das IOC kann dort alle seine Angestellten unter einem Dach zusammenführen. Bisher arbeiteten sie an vier Standorten in Lausanne.