Oberalppass als erster Urner Alpenübergang geöffnet Der Oberalppass kann seit Mittwoch 8 Uhr wieder befahren werden. Die Verbindung zwischen Andermatt UR und Sedrun GR ist der erste Urner Alpenpass, bei dem die Wintersperre aufgehoben wird.

Fototermin auf dem Oberalp: Der Pass zwischen Uri und Graubünden ist nach der Wintersperre wieder geöffnet. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY) Kleiner Hund vor grosser Schneewand zur Eröffnung der Oberalppass-Verbindung. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY) Bahn frei für Auto und Motorradfahrer auf dem Oberalppass - dafür mussten mehrere hundert Tonnen Schnee weggefräst werden. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY) Noch liegt neben der Strasse auf dem Oberalp genügend Schnee für diese zwei Skitourengänger. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY) 4 Bilder Oberalppass als erster Urner Alpenübergang geöffnet

(sda)

Damit der 2044 Meter hohe Pass für den Verkehr freigegeben werden konnte, mussten in den vergangenen Wochen mehrere hundert Tonnen Schnee weggefräst werden, wie die Baudirektion Uri am Dienstag mitteilte. 2018 wurde die Wintersperre am Oberalppass am 27. April beendet.

An den übrigen Urner Pässen dauern die Räumungsarbeiten noch an. Am Klausenpass (1948 m ü. M.) wird die Öffnung auf den 17. Mai angestrebt. Gleiches gilt für den 2108 Meter hohen Gotthardpass.

Der Furkapass (2431 m ü. M.) wird nicht vor dem 7. Juni 2019 durchgehende befahrbar sein. Am Sustenpass (2224 m ü. M.), wo nach Angaben der Baudirektion Uri die mächtigsten Schneewände stehen, dauert die Wintersperre voraussichtlich bis Mitte Juni.