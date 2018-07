Novartis wehrt sich gegen Vorwürfe aus US-Senat im Fall Cohen Novartis weht angesichts des Engagements mit dem US-Anwalt Michael Cohen erneut ein scharfer Wind entgegen. Gemäss US-Senatoren soll der Pharmakonzern über seine Zusammenarbeit mit Cohen irreführende Aussagen gemacht haben. Novartis bestreitet die Schlussfolgerungen.

Novartis steht in den USA erneut wegen Beraterverträgen mit dem Trump-Anwalt Michael Cohen unter Beschuss - im Bild Cohen nach einer Anhörung am US-Bundesgericht im Mai. (Bild: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE)

(sda/awp)

Wie dem im Internet veröffentlichten Bericht der US-Senatoren zu entnehmen ist, kommen sie im Rahmen ihrer Untersuchungen zum Schluss, dass Novartis ein längeres und engeres Verhältnis zu Cohen gehabt habe, als dies aus den bisherigen Stellungnahmen hervorgehe.

So habe Novartis am 11. Mai erklärt, man sei nach Unterzeichnung der Vereinbarung am 1. März 2017 und einem einmaligen Treffen zum Schluss gekommen, dass Cohen Novartis nicht die gewünschten Dienste liefern könne, schrieben die Senatoren in ihrem Report. Man habe daraufhin entschieden, sich nicht weiter mit dem Anwalt einzulassen.

Telefonate mit Jimenez

Die von den Senatoren erhaltenen Dokumente deuten nun aber laut Stellungnahme darauf hin, dass Cohen und der damalige Novartis-CEO Joe Jimenez noch mehrmals miteinander kommuniziert hätten. So habe es mindestens vier Telefonate zwischen April und September gegeben und es seien mehrere Emails hin und her geschickt worden.

Darüber hinaus schliessen die Senatoren, dass Novartis Cohen engagiert habe, um Zugang zu Politkern in Schlüsselpositionen zu bekommen. Dabei habe Novartis den Anwalt mit Empfehlungen für Medikamentenpreise ausgestattet, heisst es in dem Dokument weiter.

In seiner Stellungnahme hält der Pharmakonzern derweil an seinen früheren Aussagen fest. Man habe Anfragen von Senatoren bekommen und mit diesen kooperiert, ist den Angaben von Novartis zu entnehmen, die auch AWP vorliegen. Ausserdem bleibt der Konzern dabei, dass man nach einem einzigen Treffen mit Cohen zum Schluss gekommen sei, dass er die erhofften Dienstleistungen nicht liefern könne.

Die einzige zusätzliche Kommunikation mit Cohen sei zustande gekommen, als Cohen sich einige Male an Jimenez gewandt habe. Bei einer dieser Gelegenheiten habe Cohen den damalige CEO um Ideen für eine niedrigere Preisgestaltung bei Medikamenten gebeten.

Einjähriger Vertrag

Novartis hatte Anfang Mai zugegeben, im Februar 2017 einen einjährigen Vertrag mit Essential Consultants, der Firma von Trumps Privatanwalt Michael Cohen, in der Höhe von über 1,2 Millionen Dollar abgeschlossen zu haben. Über das gleiche Konto waren auch die Stillschweigevereinbarungs-Zahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels geflossen.

Das Büro des US-Sonderermittlers Robert Mueller hatte Novartis deswegen im November letzten Jahres kontaktiert. In der Folge musste Novartis-Chefjurist Felix Ehrat von seinem Amt zurücktreten.