Novartis spaltet Augenheiltochter Alcon ab - Aktienrückkauf

Der Pharmakonzern Novartis will seine Augenheilkunde-Sparte Alcon abspalten und an die Börse bringen. Die Arzneimittel von Alcon bleiben indes weiter bei Novartis. Gleichzeitig kündigten die Basler am Freitag einen Aktienrückkauf über 5 Milliarden US-Dollar an.