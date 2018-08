Novartis schafft in Stein (AG) bis zu 450 neue Stellen

Novartis baut in Stein (AG) eine Produktionsanlage für innovative Zell- und Gentherapien. Der Pharmakonzern will dazu in Stein innerhalb von drei Jahren bis zu 90 Millionen Franken investieren und bis zu 450 neue Stellen schaffen.